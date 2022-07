Desde há anos, muito antes da pandemia, que as minhas irmãs anunciaram que não iriam ao estrangeiro para férias. Por seu lado, noutro lado do planisfério, Dona Elaine, a governanta deste eremitério de Moledo, decretara que, "com a crise", os portugueses tinham recuperado algum bom senso, tendo deixado de contrair empréstimos bancários para financiar viagens de Verão ao Brasil e às Caraíbas.









