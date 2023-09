As árvores de Venade

De vez em quando, a Dra. Teresa, a minha médica de Venade (uma aldeia de Caminha, naquele vale que o Tio Alberto gostava de atravessar a caminho da capela do Senhor do Socorro), envia-me as suas árvores. Ou seja, envia para a minha sobrinha Maria Luísa, por mail ou pelo telemóvel, fotografias das árvores do seu jardim: figueiras e nespereiras, damasqueiros e japoneiras ou magnólias, pereiras e pessegueiros, mirtilos e também tufos organizados de lavanda – aquilo que os poetas designam por flores e frutos, sombra e sol, acaso e beleza.









