O velho Doutor Homem, meu pai, achava que se devia à Tia Benedita mais do que o respeito pela sua idade (viveu até tarde, sobreviveu ao dr. Salazar, manteve todas as obsessões até ao final da vida, raramente pedia desculpa pelo que pensava sobre os outros); em seu entender devia-se-lhe uma homenagem por ser, na família, a última representante do mau feitio português, e ter mesmo conseguido suplantar o do meu bisavô Afonso Neves Homem, que – depois de uma noite de boémia patriótica em Macau – ameaçou invadir a China, entrando pelo Rio das Pérolas com uma frota de juncos carregados de dinamite e de homens armados de rifles e um canhão.