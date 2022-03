O velho Doutor Homem, meu pai, aconselhou o seu irmão, o Tio Alberto, a manter discretas as suas visitas às margens do Cáspio e às estepes húmidas de Astrakhan, onde se encontrava com Svetlana Davydovna. Ainda hoje ignoro como, habituado às montanhas que coroam as alturas de Ponte de Lima e à luz da foz do Minho, o gastrónomo e bibliófilo de São Pedro de Arcos passava das margens do mar Negro, na Turquia, e seguia até às margens do Volga.