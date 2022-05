Já no fim da sua vida, a Tia Benedita pedia de vez em quando para a levarem a ver as mimosas. O Tio Alberto, gastrónomo e bibliófilo de São Pedro de Arcos, aparecia então, atravessando os desfiladeiros do concelho e – como um ‘chauffeur’ dedicado e profissional, mas fardado de sábado, o que significava "sem casaco" – instalava a matriarca dos Homem no banco da frente do seu Alfa Romeo Villa d’Este.









