Na semana passada fomos a Ponte de Lima verificar como estavam as duas nespereiras quase centenárias e os chorões das traseiras do velho casarão de granito em que, durante muitos anos, reinou a Tia Benedita, a matriarca miguelista dos Homem. O retrato do Senhor Dom Miguel lá estava ao fundo do corredor, solitário como lhe convém, ligeiramente humedecido pelo Inverno, sombrio, mas restaurado há pouco graças aos cuidados da minha sobrinha Maria Luísa, a eleitora esquerdista da família.









Ver comentários