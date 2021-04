A minha sobrinha Maria Luísa, a eleitora esquerdista da família, acha que eu tenho um preconceito contra as "coisas novas", estatuto que eu aceito obedientemente, como convém a uma espécie cordata de miguelista do Alto Minho.Hoje, dobrando aquela idade que não me transporta a mais memórias mas apenas às primeiras franjas do esquecimento, continuo a levantar-me cedo e a aproveitar a bonomia das madrugadas, apesar de sofrer periodicamente ...