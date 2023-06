Como sabem os meus benevolentes leitores, a palavra "liberal", pronunciada nos corredores do velho casarão de granito de Ponte de Lima, evocava a convenção de Évora Monte, em 1834, a capitulação, a derrota, o Remexido e – ao fundo de um corredor escuro com uma janela que dá para a relva do jardim – uma muito razoável cópia do retrato do senhor Dom Miguel.









