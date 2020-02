Do entrudo à meteorologia

A minha sobrinha Maria Luísa, que tem um justificado horror à temporada do Entrudo, passou o fim-de-semana a lamentar-se pela abundância de sol nestes dias finais de Fevereiro; ela argumenta que o bom tempo favoreceu os desfiles carnavalescos e a ilusão de que se pode sambar dos Arcos a Valença, e de Viana a Vieira do Minho. Por ela, proibiria as folias, mas Dona Elaine, a governanta deste eremitério de Moledo (e que passou parte da vida como ...

