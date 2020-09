Dormir ou não dormir

Durante algum tempo acompanhei (em diferido e com uma distância muito substancial) as vigílias que os meus sobrinhos cumpriam noite dentro, nas ocasiões em que passavam parte do Verão neste eremitério de Moledo, que então transformavam em acampamento. Quis o destino presentear-me com uma feliz e rara benesse: quando era jovem não tinha insónias. Atribuo o facto, premonitório e certamente pouco feliz, à minha vida desinteressante ...

