Na semana passada, a minha sobrinha Maria Luísa, a eleitora esquerdista da família, veio sentar-se na varanda e, depois de se queixar do desaparecimento da água de Melgaço, murmurou que "afinal" o dr. Costa era um figurão e dos antigos. Fingi-me desentendido, como se desconhecesse a natureza humana e não me lembrasse do que ocorreu em Portugal nos últimos 200 anos.









