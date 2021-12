Os Homem sempre viveram do seu trabalho, coisa que nos proporcionou bons momentos de vida, férias arredondadas para cima, sobremesas e um lugar confortável para recuperar das gripes. Isso podia ter feito de nós parceiros do "liberalismo portuense", a que nos fomos habituando, ou pequenos apoiantes anónimos e desinteressantes da República, dando vivas nas varandas e expondo as colchas à passagem dos ministros em visita, esperançados em que não nos aborrecessem.