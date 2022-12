Nómada digital em Moledo

Dona Elaine, a governanta deste eremitério de Moledo, está muito confiante em relação ao Natal que se aproxima: a minha sobrinha Maria Luísa, a eleitora esquerdista da família, anunciou ter alguns dias de férias depois do Natal, o que significa que terá a sua ajuda para preparar a noite de Ano Novo. Ambas festejaram o facto de eu, quase contemporâneo do Titanic e da invenção da penicilina, estar acordado depois da meia-noite, um acontecimento que antigamente ainda ocorria em "serões eleitorais" ou no pico do Verão, quando a casa é um acampamento ruidoso – e que agora se reserva apenas para dar as boas-vindas a um novo ano.









