Sou um velho minhoto que já viveu o seu tempo na época em que Portugal era uma enorme província cuja capital, durante o Verão, se chamava Moledo. Bem lá no fundo, o areal que ficou pregado diante da Ínsua e do monte de Santa Tecla (é de onde se vê melhor) foi sempre um privilégio das classes abastadas, que se puderam dar ao luxo de sofrer as agruras do mar do Minho;









