Guardado está o bocado, diz Dona Elaine, a governanta deste eremitério de Moledo, a propósito de tudo o que tenha a ver com a sua autoridade culinária. Há muito que a minha sobrinha Maria Luísa (a eleitora esquerdista da família) deixou de discutir com a antiga emigrante portuguesa do Rio de Janeiro;









Ver comentários