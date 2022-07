O elogio das coisas de antanho

Anton Tchekhov, um dos russos das estantes deste eremitério de Moledo, dizia que a indiferença era uma paralisia da alma e uma espécie de morte antecipada. A literatura russa nunca foi muito popular nestas paragens, salvo quando o Dr. Paulo, na altura da sua intimidade com a minha sobrinha Maria Luísa, comparecia em Moledo munido dos dois volumes da ‘Guerra e Paz’, de que apenas leu o primeiro.Mas o vasto romance do conde Tolstoi fazia parte dos bens adquiridos pela civilização e em relação aos quais não podíamos ficar indiferentes, ou seja, com a alma paralisada. A mesma coisa se passava com a obra de Rousseau – que o velho Doutor Homem, meu pai, chamava "o choramingas" –, a teoria económica de Marx, o cha-cha-cha e creio que um romance de Axel Munthe de quem apenas sobrevivem, no Alto Minho, menos de uma dúzia de leitores. Podíamos não apreciar e escarnecer do mau gosto poético de Garrett (Leitão da Silva, como era conhecido na nossa família) mas pelo menos o primeiro capítulo das ‘Viagens’, com boa vontade, fazia parte do nosso património, e não lhe éramos indiferentes. Essa, a vantagem de ser conservador num País cheio de "amigos do progresso" e disponíveis para massacrar tradições e hábitos dos nossos antepassados, com o argumento de que a civilização não cessa de nos maravilhar.Não há português que não se satisfaça por, algum dia, ter apanhado o comboio da modernidade e do "avanço civilizacional", substituindo florestas por urbanizações de betão ou falando uma língua sem gramática nem beleza, arrastando consigo a indiferença em relação às coisas antigas, que decreta paradas no tempo.Os conservadores gostam do passado porque o género humano precisa de alguma tranquilidade – não porque apreciem o controlo das polícias. A pior indiferença é aquela que corrói a lembrança das coisas que nos fizeram diferentes dos dias de antanho.