Nunca soube o que pensaria a Tia Benedita naquele último ano da sua vida, em pleno Verão, sentada diante do jardim da casa de Ponte de Lima, tendo por detrás os magníficos chorões que escondiam o que havia além dos muros. De dentro, a partir do casarão de granito, só podiam ser vistos ao fundo do corredor que abrigava a cópia do retrato do Senhor Dom Miguel;









