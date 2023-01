Sem nunca mencionar o assunto propriamente dito, Dona Elaine, a governanta deste eremitério de Moledo, passou os últimos dias do ano a lamentar-se da hora a que me deito (um pouco a seguir às 11h da noite) e da hora a que me levanto (pelas 6h30, 7h). Ao pequeno-almoço, que tomo na cozinha, rodeado do prato de torradas, da chávena de café de cevada e dos frascos de comprimidos, informava-me sobre o andamento das coisas da política lamentando que não tivesse assistido, em directo, às demissões no Governo.









