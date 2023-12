Dona Elaine, a governanta deste eremitério de Moledo, simulou ter ficado por uns instantes prostrada diante das estantes da sala de estar. Ela faz isto todos os anos, por esta altura, com aquela regularidade dos antigos calendários que se penduravam na cozinha, diante da mesa do pequeno-almoço, e onde as paisagens ilustravam a passagem das estações do ano.









