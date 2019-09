O primeiro Outono de Moledo

Ele suspirava pela vinda das primeiras chuvas indisciplinadas do Porto, a fim de vestir a gabardina, servir-se do guarda-chuva e inaugurar – finalmente, cansado do Verão, esgotado por algumas vagas de calor temperamental – a indumentária de "meia estação". E lá ia, vestindo o primeiro ‘tweed’ de Outono.

A minha sobrinha Maria Luísa, pelo contrário, faz luto pelo Verão. A melancolia de Setembro ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />