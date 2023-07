Primeiro, naquelas semanas de Fevereiro que assinalam a despedida próxima do Inverno, as mimosas florescem à beira da estrada como marcos miliários das antigas vias romanas – mas coloridos. Depois, a penugem das flores e o pólen das florações mais tardias transforma-se numa ameaça para a sinusite. E, finalmente, resta apenas a folhagem que acompanha todo o Verão com a sua sombra profunda e casta.









