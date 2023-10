Não há génio público português que não defenda que "os conservadores" são inimigos da espécie humana, sobreviventes de uma era anterior ao naufrágio do Titanic, à descoberta da penicilina e à chegada do biquíni às praias do Alto Minho.É uma ideia muito comum, a de que a história da humanidade é como a da escadaria de Santa Luzia, mas sem a imagem do mar lá ao fundo: começaríamos a escalada a par- tir da base – onde ficariam as hortas, os telheiros, os sequeiros de milho – e a civilização consistiria nessa escalada sem limites.









