Houve um tempo em que o desconhecido começava do outro lado da fronteira de Valença com Tui e acabava nos Urais. Para lá dessa barreira ficava o fim do mundo. Eram outros tempos: chovia muito no Inverno e o Alto Minho era um lugar pobre, devasso e cheio de buracos nas estradas – e a Tia Benedita achava que lá fora andava um demónio à solta, disposto a perder quem se atrevesse a viajar entre comunistas, luteranos, negros, chineses e, pior, mulheres de cabelos compridos que falavam línguas estranhas que não se entendiam em Ponte de Lima.









Ver comentários