O velho Doutor Homem, meu pai, confiava piamente no Dr. Borges de Sousa e isso não se devia à inclinação do seu médico pela ópera, pelo xadrez, pelo guarda-roupa inglês e pelas caminhadas quase diárias perto do Passeio Alegre de então. Acontecia que, de tantos em tantos meses - quando pressentia um mal ligeiro, que nunca degenerou em hipocondria - ele "ia à consulta".