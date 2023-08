Recordações de Agosto

O meu avô paterno, administrador de quintas no Douro, tinha uns dias de férias em Agosto para ir aqui e ali, ou para ficar sentado na varanda, em casa, a ler jornais e a colar selos num álbum que o velho Doutor Homem, meu pai, lhe trouxera de Londres nos anos 20. Mal terminassem as vindimas, ele regressaria às viagens pelo Douro, carregado de pastas e de livros de contabilidade, a visitar as quintas de que se tornou contabilista, correspondente, confidente – enfim, não só guarda-livros mas também condestável.









