Como se fosse prémio por bom comportamento, uns dias depois de verificar o estado geral das minhas análises clínicas, a Dra. Teresa, minha médica de Venade, teve a gentileza de me enviar fotografias das suas magnólias em flor. Todos os anos, por esta altura, o mistério das magnólias é uma espécie de sinal no calendário do tempo frio – e, por extensão, da existência humana, lembrando que o Inverno tem as suas recompensas para um botânico amador.









