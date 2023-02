Um mundo melhor do que isto

A minha sobrinha Maria Luísa, a eleitora esquerdista da família, anunciou no domingo passado (era o Entrudo, falava-se de rendas de casa, de chuva e de inflação) que o mundo "devia ser melhor do que isto". Não é preciso ser grande revolucionário para defender que as coisas podiam melhorar. O velho Doutor Homem, meu pai, dizia que "ser um grande revolucionário" não melhorava o mundo – pelo contrário – porque com frequência se menosprezava a tarefa de corrigir os excessos dos revolucionários, que geralmente terminavam a vida rodeados de arrependimento, afogados no ridículo ou, em alternativa, transformados em santos de que ninguém gostava.









