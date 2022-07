Imagino que, sentada na "sala pequena" do casarão de velhas paredes de granito em Ponte de Lima (era assim que chamávamos à sua saleta da televisão), talvez a Tia Benedita não resistisse à imagem do Presidente português a banhar-se em Copacabana, rodeado de jornalistas e câmaras de televisão, antes de se pôr à conversa com senhoras em fato de banho nos areais cariocas.









