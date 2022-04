Uma coisa ajuda outra

Sendo o mais velho de cinco irmãos, sempre fui tratado como o herdeiro de todas as velharias da família, especialmente as menos úteis. Aceitei este encargo por comodismo e preguiça, não por levar uma vida cheia de virtudes e disciplina, como um bibliotecário casto a tempo inteiro. Levantava-me cedo (porque me deitava antes dos outros), vestia fato ao sábado (porque tinha falta de imaginação para escolher roupa) e os meus sapatos tinham sempre atacadores (porque tinha receio de tropeçar no corredor ao descer para o pequeno-almoço).