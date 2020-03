Uma família é uma lista de hábitos

Isto fez dele um especialista em Direito Bancário, o ramo para o qual me tentou para o seu escritório – porque a discrição (e, com ela, o gosto por não aparecer na primeira fila) era um bem mais importante do que a alacridade e o gosto pelo dinheiro.



A relação dos Homem com o dinheiro é um tema que Dona Elaine, a governanta deste eremitério de Moledo, trata em duas penadas de cortês e digna análise socioló...

