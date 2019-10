Vagas considerações sobre a política

O velho Doutor Homem, meu pai, que sobreviveu ao 25 de Abril, não conheceu os políticos de agora. No entanto, não reservava para os do seu tempo um desprezo acima do normal, limitando-se a recordar que a Pátria, tal como não tinha produzido, nos últimos trezentos anos, nada de excepcional, também não tinha a obrigação de manufacturar políticos de relevo, tirando uma mão cheia de franco-atiradores de reconhecida ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />