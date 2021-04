Com a vacina meio tomada, e aguardando que reabram as esplanadas da praça de Caminha, dedico-me por vezes a assuntos da Pátria. A minha sobrinha Maria Luísa, a eleitora esquerdista da família, acha que eu sou ligeiramente arrevesado neste ponto e que, para mim, o país não tem solução. Ora, tal como a vacina, é apenas meia verdade.Partindo do princípio de que atravessei dois séculos, pelo menos, e de que conservo ...