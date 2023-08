Sorumbáticos ou joviais, taciturnos ou reinadios (como se dizia antigamente), solenes ou aligeirados, os Homem do princípio do século passado tinham o costume de viajar e o vício de atravessar fronteiras. Faziam ambas as coisas com alguma frequência porque partilhavam a convicção, certamente defeituosa, de que "convinha arejar o espírito".









