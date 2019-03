Começa hoje o acerto de contas do IRS com a expectativa de devoluções recorde.

Começa hoje o acerto de contas do IRS com a expectativa de devoluções recorde. Para milhares de famílias, o reembolso será um subsídio de férias extraordinário e naturalmente o cheque do Fisco será uma bomba eleitoral, potencialmente tão eficaz como a redução dos passes dos transportes, ...