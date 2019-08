Ameaça no horizonte

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O clima económico em Portugal é dos mais suaves da Europa, com um crescimento de 1,8% no primeiro semestre, mas há ventos externos que trazem muitas nuvens no horizonte.A Itália, um gigante endividado com uma grave crise política é apenas mais um detalhe a juntar ao imprevisível Brexit. A nível global, a ameaça de guerra comercial entre a China e os Estados Unidos constitui outro foco que ameaça o PIB portuguê... < br />