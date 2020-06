Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A ministra da Justiça contratou para seu consultor Lopes da Mota, magistrado com grande currículo, mas com uma mancha que nunca deve ser esquecida.Em 2009 era dos quadros mais destacados do Ministério Público, sendo presidente do Eurojust e pressionou dois procuradores que investigavam o então primeiro-ministro, José Sócrates, no processo Freeport.