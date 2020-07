Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A fatura da maior crise económica das nossas vidas sobe a cada dia. E enquanto demora a boia de salvação dos milhões europeus, aumenta o drama de empresas viáveis até fevereiro, obrigadas a encerrar as portas definitivamente.Além das tragédias pessoais, a crise também pressiona os cofres do Estado com o regresso dos défices gigantescos e a derrapagem da dívida pública.