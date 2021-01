Números mentirosos

Rui Pedras, administrador do BPN desde o curto consulado de Miguel Cadilhe, descreveu ontem no Parlamento o quadro do banco liderado por Oliveira e Costa: é uma "megafraude, um caso de polícia". O administrador disse que outras entidades, que não apenas os supervisores, deveriam ter tido outra actuação: "O sistema de supervisão do grupo SLN/BPN não é só o Banco de Portugal, a CMVM, o Instituto de Seguros. Estamos a falar dos revisores oficiais de contas, dos auditores externos, dos accionistas, dos vários órgãos do grupo, do conselho fiscal, do conselho superior, do conselho de administração."