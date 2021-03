Sem travão

A lei-travão é uma salvaguarda essencial para evitar que qualquer governo fique refém de aumentos forçados pelo Parlamento de despesas não previstas no Orçamento do Estado.É natural que quando governa um partido sem maioria na Assembleia da República haja diplomas aprovados que não agradam ao Executivo. Contudo, quando esses diplomas acarretam aumento de despesa, tem de haver mecanismos que limitem a sua aplicação.Mas a reação de António Costa aos três diplomas aprovados pela oposição e que Marcelo promulgou, sem dúvidas constitucionais, também revela uma mudança drástica face aos anos de lua de mel da geringonça.O Executivo que há 5 anos retirou 5 horas por semana ao horário laboral da Função Pública é o mesmo que agora recusa dar mais apoio social a pessoas que estão numa situação precária, por causa da pandemia.Os três diplomas da discórdia têm um custo de quase 40 milhões de euros por mês e durante um período limitado. A reversão das 35 horas tem um impacto permanente na despesa do Estado. Só durante a pandemia, as horas extraordinárias causadas por essa alteração poderiam ajudar a pagar o apoio a pessoas que ficaram sem rede nesta crise.