O projeto de lei do PCP que prolonga as moratórias foi aprovado nesta semana no Parlamento, com o voto favorável do PSD a ser determinante. Contudo, as 86 mil famílias que quarta-feira ficaram sem a proteção do crédito à habitação, por causa do fim das moratórias privadas, já serão obrigadas este mês a pagar a prestação. Isto porque o diploma aprovado na generalidade vai agora ser submetido à...