Parece um paradoxo, mas segundo as contas do Banco de Portugal , o rendimento disponível das famílias portuguesas aumentou em 2020. A pandemia provocou uma queda abrupta do consumo privado e as famílias obrigadas ao confinamento pouparam mais.Merece nota o facto de a maior crise das nossas vidas não ter tido impacto direto no bolso de grande parte das famílias. Funcionários públicos, reformados, muitos trabalhadores por conta de outrem ...