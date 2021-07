Fui roubado

O ‘rei dos frangos’ comprou uma dívida ao Novo Banco da Imosteps que era de Vieira por um sexto do seu valor. Mas este caso esconde um escândalo maior. Inicialmente o banco tinha aceitado uma proposta superior, mas o Fundo de Resolução chumbou o negócio por suspeitar das ligações de José António dos Santos a Vieira.A empresa acabou vendida ao fundo Davidson Kempner por 5 milhões de euros, que depois a revende com lucro de três milhões ao amigo de Vieira. Na prática, o banco perdeu três milhões no negócio por uma decisão do Fundo de Resolução. Ao analisar este crime, sinto-me um contribuinte roubado. E se esta é uma amostra da venda de créditos do Novo Banco, há razões para suspeitar que andam a ganhar fortunas com a nossa desgraça.