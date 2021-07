Carga fiscal sobre rodas

O orçamento das famílias e das empresas está sob forte pressão por causa do agravamento do preço dos combustíveis. Esta semana um documento oficial revelava que as gasolineiras aumentaram as margens de comercialização e o ministro do Ambiente veio falar de mecanismos que limitem os lucros das petrolíferas na venda dos combustíveis.A medida pode ser importante, mas esta discussão interessa politicamente ao Governo que atira a culpa para as empresas de abastecimento, quando a maior parcela dos custos de cada litro de gasolina e de gasóleo é a pornográfica carga fiscal.