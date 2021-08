A inflação começa a dar sinais de vida. A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 1,5% em julho de 2021. Mas a perceção das famílias da subida de preços é muito superior aos valores registados nos indicadores oficiais.O aumento quase pornográfico da fatura dos combustíveis é um exemplo do agravamento do custo de vida, o mesmo acontece com os preços de habitação e de construção, que estão a encarecer a um ritmo várias vezes superiores ao do índice oficial da inflação.