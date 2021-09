As imagens e os relatos da saída dos soldados norte-americanos de Cabul revelam uma humilhante derrota nas montanhas do Afeganistão, apesar de há 20 anos a intervenção militar aliada ter destituído facilmente o tenebroso regime dos estudantes de teologia.Os americanos e os aliados da Nato venceram todas as batalhas, mas perderam a guerra porque não conseguiram construir com os afegãos instituições capazes de garantir um estado plural, respeitador dos direitos das minorias e das mulheres.