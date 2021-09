Provavelmente, no próximo ano, vamos pagar o sobreaquecimento de preços que se está a registar no mercado ibérico de energia.Em Espanha, a fatura da conta da luz já está a disparar. Mas a súbita inflação da energia na Península Ibérica merece uma séria investigação, porque a economia e as famílias já hoje suportam um encargo demasiado pesado.