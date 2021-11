Tempo de escolhas

O divórcio da esquerda que chumbou o Orçamento do Estado e matou a geringonça surpreendeu o Governo, mas também apanhou de surpresa os maiores partidos de direita que agora enfrentam guerras fratricidas.Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos até tiveram razões para sorrir com as eleições Autárquicas. As coligações entre PSD e CDS reconquistaram importantes municípios com destaque para Lisboa, Coimbra e Funchal. Mas apesar destas vitórias surgiram internamente candidatos à liderança.Ambos vierem do Parlamento Europeu e agitam as águas. Paulo Rangel e Nuno Melo têm toda a legitimidade de disputar a liderança dos seus partidos. Impedir os militantes de escolherem entre os incumbentes e os seus concorrentes é tentar ganhar na secretaria. O calendário para as Legislativas é apertado e um ato eleitoral depois de 6 de fevereiro será muito penalizador por causa do atraso no Orçamento, mas antes de 30 de janeiro também é inconveniente, porque os militantes do PSD e do CDS devem ter tempo para escolher os seus líderes. E depois dos congressos as lideranças têm de preparar as listas de candidatos a deputados.