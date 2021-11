O custo da fatura elétrica é um encargo crescente do orçamento das famílias. Segundo dados do INE, a despesa média anual de eletricidade em Portugal foi de 751 euros por alojamento em 2020, contra 523 euros em 2010, o que representa um aumento de 228 euros.Um aumento desta dimensão, num período em que a média da inflação foi residual e os rendimentos dos particulares quase nem subiram e em muitos casos baixaram, é revelador do crescente peso da conta da luz no orçamento das famílias.