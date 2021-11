O Banco Central Europeu lançou esta semana um alerta sobre a subida do preço das casas, fenómeno que também se verifica em Portugal. São frequentes os negócios que em menos de meia dúzia de anos duplicaram o valor do imóvel.A autoridade monetária do euro fala em formação de preços "exuberantes" em algumas partes dos mercados financeiros e nos preços do imobiliário e avisa as famílias com créditos a taxa variável que pode haver uma subida "inesperada" das taxas de juro do mercado.