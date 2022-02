Para nós que vivemos no País que tem o seu território continental com as fronteiras mais antigas do Mundo, não é fácil compreender as constantes mutações que os povos do Leste da Europa têm vivido.Há oito anos que há uma guerra a leste entre a Rússia e a Ucrânia. No Ocidente da Ucrânia, a maioria é católica e pró-ocidental, mas grande parte desse território foi ocupado pela União Soviética quando Estaline e Hitler dividiram a Polónia.